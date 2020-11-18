Французы против запрета распространения фото с полицией. Фото: Reuters

https://racurs.ua/n146645-besporyadki-v-parije-francuzy-protiv-zapreta-rasprostraneniya-foto-s-policiey-foto.html

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Протесты в Париже и других городах Франции состоялись вечером 17 ноября против законопроекта о запрете распространения фото с полицией, по которым правоохранителей возможно идентифицировать.

В Париже акция переросла в беспорядки, полиция применила газ и водометы для разгона толпы. Об этом пишет Le Figaro.

Сотни журналистов и защитников прав человека устроили манифестацию у здания Национального собрания в Париже.

Их недовольство спровоцировал законопроект «о глобальной безопасности», внесенный фракцией партии «Вперед, Республика!» в нижней палате французского парламента, Национальном собрании.

Закон предусматривает наказание за «злонамеренное» использование видео- и фотосъемки представителей органов правопорядка при исполнении обязанностей, которое может ему «нанести психологический, физический вред». Ст. 24 закона о «глобальной безопасности» предусматривает 45 тыс. евро штрафа или до года тюрьмы для тех, кто распространяет фотографию полицейского или жандарма.

По их мнению, новый закон нарушает право граждан снимать акты насилия со стороны правоохранителей. Они назвали его законом об уничтожении свободы.

Напомним, ранее мы сообщали о напалаениях во Франции. В Лионе и пригороде Парижа Сартрувиле нападавшими оказывались представители мусульманского сообщества. В качестве оружия террористы использовали нож.