https://racurs.ua/n146644-kollaps-na-dorogah-pochti-polsotni-dtp-za-noch-vyzval-gololed-v-stolice.html

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Погода в Украине 18 ноября резко изменилась, в большинстве регионов прошли первые заморозки и снег. По состоянию на 6.00 снег остается в Киевской, Кировоградской и Черкасской областях.

В большинстве регионов пройдут дожди, ожидается туман и гололед. Об этом сообщает пресс-служба «Укравтодора».

Колебания температуры от −3° до +1° вызвали сложную ситуацию на дорогах, водителей призывают быть осторожными. Покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей остается влажным, в Днепропетровской области трассы покрыты льдом, в Черкасской области — снегом. В большинстве областей на дорогах наблюдается густой туман.

В Киеве в ночь с 17 на 18 ноября в результате изменений погодных условий произошло 47 дорожно-транспортных происшествий, никто не пострадал. Патрульная полиция столица заявляет, что наименьшее количество аварий зафиксировано в Подольском районе, а рекордсменом по количеству аварий в столице стал Оболонский район.

Сообщается, что уже 18 сентября осадки прекратятся, ожидается облачная погода. В восточной части Украины прогнозируется гололед, в западных областях местами ожидается туман.

Температура опустится до −5°. В конце недели температура по всей территории Украины будет падать, местами до −12°. Больше всего температура упадет в восточных областях: до 8−10° ниже нуля ночью на Харьковщине, и до −12… −14° — на Луганщине.