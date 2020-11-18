Погода. Фото: Дивись.info

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Погода в Україні 18 листопада різко змінилася, у більшості регіонів пройшли перші заморозки та сніг. Станом на 6.00 сніг залишається у Київській, Кіровоградській та Черкаській областях.

У більшості регіонів дощитиме, очікується туман та ожеледиця. Про це повідомляє прес-служба «Укравтодору».

Коливання температури −3° до +1° викликали складну ситуацію на дорогах, водіїв закликають бути обережними. Покриття на дорогах державного значення у більшості областей залишається вологим, у Дніпропетровській області траси вкриті кригою, у Черкаській області — снігом. У більшості областей на дорогах спостерігається густий туман.

У Києві в ніч з 17 на 18 листопада внаслідок зміни погодних умов сталося 47 дорожньо-транспортних пригод, жодна людина не постраждала. Патрульна поліція столиця заявляє, що найменшу кількість аварій зафіксовано у Подільському районі, натомість рекордсменом із кількості аварій у столиці став Оболонський район.

Повідомляється, що вже 18 вересня опади припиняться, очікується хмарна погода. У східній частині України прогнозується ожеледиця, у західних областях подекуди очікується туман.

Температура опуститься до −5°.До кінця тижня температура по всій території України падатиме, місцями до −12°. Найбільше температура впаде у східних областях: до 8−10° нижче нуля вночі на Харківщині, −12… −14° — на Луганщині.