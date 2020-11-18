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Ракурс
Ожеледиця. Фото: Ravenol

Ожеледиця вкриє дороги у п’яти областях (КАРТА)

18 лис 2020, 08:52
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Погода в Україні сьогодні, 18 листопада, очікується морозна та зимна, через що на дорогах прогнозують ожеледицю. Заморозки спровокували утворення на верхньому шарі дорожнього покриття крижаної кірки.

Про ожеледицю попередила прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій України.

Метеорологічне попередження. Карта: Укргідрометцентр

У Житомирській, Київській, Вінницькій, Черкаській та Одеській областях очікується ожеледиця І рівня небезпечності. У столиці також очікується крига на дорогах, рівень небезпеки жовтий. Крижане покриття протримається на дорогах до 19 листопада у східних областях. Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.


Денна температура по Україні може коливатися від 2° морозу до 3° тепла. Такі температурні коливання можуть ускладнити ситуацію на дорогах.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що погода 18 листопада буде без опадів. Лише у північних та центральних областях вночі та вранці місцями пройде невеликий мокрий сніг.

Джерело: Ракурс


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