Зеленський. Фото: Укрінформ

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Володимир Зеленський, президент України, провів телефонну розмову з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою.

Голова МВФ та український лідер обговорили епідемічну ситуацію у світі та невизначеність для глобальної економіки, а також поговорили про транші для України. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.





У ході розмови Зеленський зауважив, що Україна не зупинялася у виконанні взятих на себе обов’язків у межах програми співпраці з фондом stand-by. За цей час було затверджено реформу митниці та податкової служби, а Міністерство фінансів та Національний банк працюють над зменшенням частки непрацюючих кредитів у банківській системі.

На сьогодні всі структурні маяки, передбачені для перегляду програми МВФ, виконані, — заявив президент.

Він додав, що послідовно підтримує незалежність Національного банку та антикорупційних органів. У МВФ нагадали про необхідність ухвалення збалансованого бюджету на 2021 рік, а також заявили про ризики рішення Конституційного суду про скасування частини положень антикорупційного законодавства.

Зеленський заявив, що наразі в Україні «як ніколи» сконцентрована спільна позиція всіх антикорупційних органів, громадських організацій, дипломатичного корпусу, міжнародних партнерів для врегулювання ситуації та повного відновлення антикорупційної інфраструктури.

Очільниця МВФ Крісталіна Георгієва зауважила, що робота прем'єр-міністра з командою Фонду дозволила закріпити відносини та досягти хорошого прогресу. Вона відзначила і швидку реакцію та заходи, вжиті українською владою після рішення КСУ, і додала, що Фонд цінує співпрацю голови НБУ Кирила Шевченка з командою МВФ.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що кредит Міжнародного валютного фонду в умовах тривалої коронавірусної кризи залишається одним із джерел поповнення державної скарбниці України. Україна виконує усі взяті на себе зобов’язання у рамках програми співпраці з Міжнародним валютним фондом Stand-By, тому всі заплановані на 2020 рік транші МВФ будуть отримані до кінця поточного року.