Зимівники козаків з артефактами вперше за 30 років знайшли на Хортиці — фото знахідки

https://racurs.ua/ua/n146636-zymivnyky-kozakiv-z-artefaktamy-vpershe-za-30-rokiv-znayshly-na-hortyci-foto-znahidky.html

Ракурс

Зимівники козаків з артефактами вперше за 30 років знайшли археологи у Запоріжжі на острові Хортиця. Хутірки козаків дослідники виявили в Совутиній балці, їх датують 18 століттям.

Національний заповідник «Хортиця» проводить дослідження північно-західної частини острова Хортиця. Прагнемо зрозуміти, як заселявся край, особливо в період козацтва 16−18 століття. За нашими даними, на Хортиці було 17 зимівників. Останній виявили у 1993 році, — розповідає завідувач відділом охорони пам’яток заповідника Дмитро Кобалія, пише «Укрінформ».

За його словами, цьогоріч вже на завершення сезону вдалося натрапити на об'єкт.

Знайдений об'єкт має невеликі розміри — 2,5 на 2 м. У ньому виявлено залишки двох груб і декілька артефактів — кулі-дробинки, уламки скляних пляшок, пряжка. Артефакти дозволили датувати об'єкт 18 століттям.

Швидше за все, ми натрапили на господарську споруду або тут випалювали вугілля, або селітру робили. Або, може статися, що це була польова кухня. Вона мала стіни і дві склепінчасті груби у вигляді хлібних буханців. Це була надземна споруда. Поруч мали бути й житлові споруди, — пояснює археолог.

За його словами, такі знахідки свідчать про щільне заселення території, оскільки зимівники — це хутори, де мешкали тисячі козаків. Вони займалися риболовлею, полюванням, ремеслами, вели господарство. Це була економічна основа Січі.

Більшість козаків не жили на Запорізькій Січі. Там жили лише професійні військові, які займалися виключно військовими справами. Більшість козаків мешкали у зимівниках і брали участь у походах. На засадах таких зимівників склалися села і потім лише з’явився Олександрівськ (до 1921 року так називалося Запоріжжя). Ми маємо думати про те, ким були наші предки, — додав Кобалія.



Нагадаємо, у листопаді археологічна знахідка, якій понад 2500 років, відшукалася вченими на острові Хортиця. Експедиція Національного заповідника «Хортиця» знайшла поховання скіфського воїна.