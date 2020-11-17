Про підняття в небо другої «Мрії» заявив нардеп-“слуга” — у «Антонові» заперечили

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Ан-225 «Мрія», найбільший вантажний літак у світі, цьогоріч весною під час першої хвилі пандемії коронавірусу залучався до транспортування медичних засобів та обладнання з Китаю. Нардеп від «Слуги народу» Андрій Мотовиловець у листопаді заявив, що для квітневої доставки з Китаю влада підняла в повітря ще один літак Ан-225 «Мрія», який до цього «ніколи не літав».

Про це Мотовиловець заявив в інтервʼю для видання «Бабель», яке вирішило перевірити правдивість такої інформації і звернулося за коментарем до державного концерну «Антонов». Про політ другої «Мрії» нардеп розповів, відповідаючи на запитання щодо бізнес-вантажу «Епіцентру». Тоді «Мрію» зустрічав особисто президент Володимир Зеленський.

Чим там зумовлена поява Зеленського? У нас є два літаки «Мрія»: один, який зараз постійно літає, другий, який завжди стояв. І замовлення «Епіцентру» дозволило підняти «Мрію» номер два й полетіти в Китай. На підтвердження того, що в нас є авіабудування і найбільший літак — символ України, — заявив тоді Мотовиловець.

У держпідприємстві «Антонов» виданню повідомили, що в Україні є тільки один літаючий екземпляр літака.

Але на підприємстві збереглися агрегати для побудови другого екземпляру: фюзеляж, консолі крила, хвостового оперення. У свій час активно обговорювалася можливість його добудови, але проект так і не був реалізований, — пояснили в «Антонові».

Нагадаємо, у квітні 2020 року, коли Зеленський зустрічав вантаж на аеродромі в Гостомелі, президент «Антонова» Олександр Донець заявив, що добудовувати другий літак компанія не буде — він себе не окупить.