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18 листопада відзначають День сержанта ЗСУ

18 листопада відзначають День сержанта ЗСУ

17 лис 2020, 21:49
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Професійне свято 18 листопада в Україні відзначають сержанти Збройних сил України. Ця свято встановлене указом президента від 19 квітня 2019 року.

18 листопада віряни вшановують пам’ять святих мучеників Галактіона і Епістимії, які жили в III столітті в місті Емесі Фінікійському (територія сучасного Лівану). Їх стратили за віру в Ісуса Христа. Віруючі звертаються у молитвах до преподобномучеників для допомоги в боротьбі зі спокусами блуду.

Народні прикмети і повір’я на 18 листопада:

  • якщо в цей день падає сніг, то зима буде сніжною;

  • імла вкрила місяць — до довгої негоди;

  • якщо верба вкрилася інеєм, то зима буде довша звичайної;

  • якщо всі дерева вкрилися інеєм, то незабаром наступить відлига.

18 листопада іменини відзначають: Григорій, Гаврило, Тимофій, Тихон.

18 листопада в історії:

  • 1626 — у Римі Папа Римській Урбан VIII освятив собор святого Петра, нині резиденцію всіх очільників католицизму;

  • 1918 — перемога під Мотовилівкою дивізії Січових стрільців Євгена Коновальця над загонами, вірними гетьману Павлу Скоропадському;

  • 1978 — в джунглях Гаяни близько 1 тис. учасників секти «Храм народів» покінчили життя самогубством;


  • 1990 — Мстислав Скрипник прибув зі США до Києва, де в соборі св. Софії відбулася його інтронізація як патріарха УАПЦ.

Нагадаємо, сьогодні, 17 листопада, віряни вшановують пам’ять святих мучеників Нікандра єпископа Мирського і Єрмея (пресвітера).


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