18 ноября отмечают День сержанта ВСУ

https://racurs.ua/n146629-18-noyabrya-otmechaut-den-serjanta-vsu.html

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Профессиональный праздник 18 ноября в Украине отмечают сержанты Вооруженных сил Украины. Этот праздник установлен указом президента от 19 апреля 2019 года.

18 ноября верующие чтят память святых мучеников Галактиона и Епистимии, живших в III веке в городе Эмесе Финикийском (территория современного Ливана). Их казнили за веру в Иисуса Христа.

Народные приметы и поверья на 18 ноября:

если в этот день идет снег, то зима будет снежной;

мгла покрыла месяц — к долгой непогоды;

если ива покрылась инеем, то зима будет дольше обычной;

если все деревья покрылись инеем, то скоро наступит оттепель.

18 ноября именины отмечают: Григорий, Гавриил, Тимофей, Тихон.

18 ноября в истории:

1626 — в Риме Папа Римский Урбан VIII освятил собор святого Петра, сегодня это резиденция католицизма;

1918 — победа под Мотовиловкой дивизии Сечевых стрельцов Евгения Коновальца над отрядами, верными гетману Павлу Скоропадскому;

1978 — в джунглях Гайаны около 1 тыс. участников секты «Храм народов» покончили жизнь самоубийством;

1990 — Мстислав Скрипник прибыл из США в Киев, где в соборе св. Софии состоялась его интронизация как патриарха УАПЦ.

Напомним, сегодня, 17 ноября, верующие чтят память святых мучеников Никандра епископа Мирского и Ермея (пресвитера).