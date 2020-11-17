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18 ноября отмечают День сержанта ВСУ
18 ноября отмечают День сержанта ВСУhttps://racurs.ua/n146629-18-noyabrya-otmechaut-den-serjanta-vsu.htmlРакурс
Профессиональный праздник 18 ноября в Украине отмечают сержанты Вооруженных сил Украины. Этот праздник установлен указом президента от 19 апреля 2019 года.
18 ноября верующие чтят память святых мучеников Галактиона и Епистимии, живших в III веке в городе Эмесе Финикийском (территория современного Ливана). Их казнили за веру в Иисуса Христа.
Народные приметы и поверья на 18 ноября:
- если в этот день идет снег, то зима будет снежной;
- мгла покрыла месяц — к долгой непогоды;
- если ива покрылась инеем, то зима будет дольше обычной;
- если все деревья покрылись инеем, то скоро наступит оттепель.
18 ноября именины отмечают: Григорий, Гавриил, Тимофей, Тихон.
18 ноября в истории:
- 1626 — в Риме Папа Римский Урбан VIII освятил собор святого Петра, сегодня это резиденция католицизма;
- 1918 — победа под Мотовиловкой дивизии Сечевых стрельцов Евгения Коновальца над отрядами, верными гетману Павлу Скоропадскому;
- 1978 — в джунглях Гайаны около 1 тыс. участников секты «Храм народов» покончили жизнь самоубийством;
- 1990 — Мстислав Скрипник прибыл из США в Киев, где в соборе св. Софии состоялась его интронизация как патриарха УАПЦ.
Напомним, сегодня, 17 ноября, верующие чтят память святых мучеников Никандра епископа Мирского и Ермея (пресвитера).
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