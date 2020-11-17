Погода в Украине 18 ноября — будет облачно и морозно

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Ракурс

Погода в Украине 18 ноября будет облачной с прояснениями. В некоторых регионах столбик термометра опустится ниже нуля — туда придет зима. Также в ближайшие дни в восточных областях синоптики прогнозируют гололедицу на дорогах, а в западных — туман.

Об этом во вторник сообщает Укргидрометцентр.

Погода 18 ноября будет без осадков. Лишь в северных и центральных областях ночью и утром местами пройдет небольшой мокрый снег. Температура ночью снизится до 0−5°С мороза, а днем будет колебаться от 2 °C мороза до 3 °C тепла. В северо-восточных областях ночью 6−9°С мороза, а днем 3−5°С ниже нуля.

Погода в Киеве в среду будет солнечная, но прохладная — утром местами пройдет небольшой мокрый снег, днем без осадков. Температура воздуха максимально прогреется до + 0−2°C.

Погода в Одессе будет солнечной. Ночью ожидается 0−2°С тепла, днем 4−6°С.

Погода во Львове 18 ноября будет теплой — столбик термометра покажет +9−11°C.

Погода в Харькове будет солнечной, но морозной. Температура воздуха ночью снизится до -5−7°C, а днем прогреется до -1−3°C.

Геомагнитная активность в Украине 18 ноября будет относительно спокойной. Небольшие возмущения можно ожидать ночью и поздно вечером.