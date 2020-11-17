Погода в Україні 18 листопада — буде хмарно і зимно

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Погода в Україні 18 листопада буде хмарною з проясненнями. У деяких регіонах стовпчик термометра опуститься нижче нуля — туди завітає зима. Також найближчими днями у східних областях синоптики прогнозують ожеледицю на дорогах, а у західних — туман.

Про це у вівторок повідомляє Укргідрометцентр.

Погода 18 листопада буде без опадів. Лише у північних та центральних областях вночі та вранці місцями пройде невеликий мокрий сніг. Температура вночі знизиться до 0−5°С морозу, а вдень коливатиметься від 2 °C морозу до 3 °C тепла. У північно-східних областях вночі 6−9°С морозу, вдень 3−5°С морозу.

Погода у Києві у середу буде сонячна, але прохолодна — вранці місцями пройде невеликий мокрий сніг, вдень без опадів. Температура повітря максимально прогріється до +0−2°C.

Погода в Одесі буде сонячною. Вночі очікується 0−2°С тепла, вдень 4−6°С.

Погода у Львові 18 листопада буде теплою — стовпчик термометра показуватиме +9−11°C.

Погода у Харкові буде сонячною, але морозною. Температура повітря вночі знизиться до -5−7°C, а вдень прогріється до -1−3°C.

Геомагнітна активність в Україні 18 листопада буде відносно спокійною. Невеликі обурення можна очікувати вночі та пізно ввечері.