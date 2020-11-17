Дату обміну полоненими назвав радник в ТКГ

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Обмін полоненими може відбутися до кінця 2020 року. На засіданні Тристоронньої контактної групи українська делегація запропонувала провести такий обмін до 24 грудня.

Про це розповів радник української делегації у ТКГ Олексій Арестович в ефірі одного з українських телеканалів.

За його словами, політичні радники вже ведуть практичну роботу з підготовки проведення саміту «нормандської четвірки» в 2020 році.

Політичні радники, наскільки мені відомо, хоча це не моя парафія… Але мені це відомо, домовляються про організацію саме такої зустрічі. Там триває практична робота, — сказав Арестович.

Він додав, що цьогоріч «нормандський» саміт Києву потрібен для підбиття підсумків торішніх домовленостей і ухвалення нових рішень на вищому рівні задля врегулювання війни на Донбасі.

Нагадаємо, 5 листопада українська делегація у ТКГ оприлюднила «План спільних кроків» щодо деокупації Донбасу. Очільник делегації Леонід Кравчук розкрив ключові аспекти цього плану. Він заявив про наміри на початку 2021 року завершити на Донбасі війну, повернути контроль над кордоном з Росією та 31 березня 2021 року провести місцеві вибори.

Також Кравчук наголосив, що Україна в рамках закону про особливий статус Донбасу пропонуватиме створити вільну економічну зону.