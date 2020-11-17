Українська делегація у ТКГ поглузувала із Захарової — Своїми фантазіями підставляє Путіна — новини політики

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Українська делегація у Тристоронній контактній групі 17 листопада з гумором прокоментувала реакцію офіційного представника МЗС Росії Марії Захарової, котру обурила нещодавня заява Німеччини і Франції щодо Донбасу.

Київ, зокрема, висловив занепокоєння «станом російської академічної науки». Про це йдеться у повідомленні української делегації у ТКГ на сторінці у Фейсбук.

Кандидат історичних наук, Захарова, геть залишає твердий ґрунт фактів, і остаточно зміщується в область фантазій, — заявили представники України.

Окрім цього, Київ порекомендував російській стороні детальніше ознайомитися зі змістом міжнародних документів, котрі підписує президент Росії Володимир Путін.

Офіційні коментатори з РФ чомусь на диво погано знають зміст документів, на які посилаються і які підписані представниками вищого політичного керівництва, — аж до того, що пам’ятають лише одну із п’яти угод, підписаних у рамках «нормандського формату»… Під пунктами угод, які так обурюють Захарову, свій підпис, зокрема, поставив Путін… Складається враження, що у російському керівництві існує певна змова проти власного президента, — зазначили в українській делегації у ТКГ.



Там запевнили, що «окремі представники Москви роблять все, щоб міжнародні партнери звинуватили Путіна у зриві домовленостей».

На переконання української делегації у ТКГ, необхідне проведення до кінця 2020 року нової зустрічі на вищому рівні у «нормандському форматі», де можна було б підбити підсумки торішнього Паризького саміту і обговорити плани щодо подальшого виконання домовленостей.