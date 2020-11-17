Вірмени палять домівки і нищать інфраструктуру Карабаху — “Нехай самі все будують” — фото і відео наслідків

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У Нагірному Карабаху вірмени масово продовжують залишати свої домівки, оскільки території невдовзі відійдуть Азербайджану. Вірмени спалюють власні житлові будинки, щоб ті не дісталися азербайджанцям. Також забирають покрівлю, найцінніші речі, знімають дроти зі стовпів.

У Баку погодилися продовжити крайній термін для Вірменії для виходу її військ та евакуації цивільного населення з одного з районів до 26 листопада. Згідно з угодою, Єреван повинен був повністю залишити Кельбаджарський район ще 15 листопада. Окрім цього, до 25 листопада продовжено графік виходу вірмен з Агдаму. Ще одну територію Карабаху — Лачинський район — вірмени мають залишити до першого грудня, повідомляє «Радіо Свобода».

Нагадаємо, Кельбаджарський район населяли переважно етнічні азербайджанці перед тим, як їх вигнали вірменські сили на початку 1990-х років під час війни. Більшість будинків, у яких жили вірмени, споруджували азербайджанці. Перед передачею території Баку так звані російські миротворці розташувалися біля одного з монастирів, а Азербайджан пообіцяв захищати християнські святині і церкви.