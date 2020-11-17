Сожженные дома оставили после себя армяне в Карабахе — «Пускай сами все строят»

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В Нагорном Карабахе армяне массово продолжают покидать свои дома, которые в ближайшее время станут территорией Азербайджана. Армяне сжигают собственные дома, чтобы те не достались азербайджанцам. Также забирают кровлю, ценные вещи, снимают провода со столбов.

В Баку согласились продлить крайний срок для вывода войск Армении и эвакуации гражданского населения из одного из районов до 26 ноября. Согласно договору, Ереван должен был полностью оставить Кельбаджарский район еще 15 ноября. Кроме этого, до 25 ноября продлен график выхода армян из Агдаме. Еще одну территорию Карабаха — Лачинский район — армяне должны покинуть до первого декабря, сообщает «Радио Свобода».

Напомним, Кельбаджарский район населяли преимущественно этнические азербайджанцы перед тем, как их выгнали армянские силы в начале 1990-х годов во время войны. Многие дома, в которых жили армяне, строили азербайджанцы. Также перед передачей территории Баку так называемые российские миротворцы расположились у одного из монастырей, а Азербайджан пообещал защищать христианские святыни и церкви.