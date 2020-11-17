Разумков озвучил свои политические амбиции — В некоторой степени я уже президент

https://racurs.ua/n146630-razumkov-ozvuchil-svoi-politicheskie-ambicii-v-nekotoroy-stepeni-ya-uje-prezident.html

Ракурс

Дмитрий Разумков, спикер Верховной Рады, сообщил, что сейчас перед Украиной стоят большие вызовы, а поэтому необходимо сосредоточиться на решении конкретных проблем, а не на политических амбициях.

Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Welt, в котором озвучил позицию Киева о строительстве «Северного потока-2», сотрудничестве с Берлином и Вашингтоном, а также рассказал о своих политических амбициях.

Меня несколько раз спрашивали, не мечтаю ли я о более высокой должности. Но моя работа — не мечтать, а выполнять актуальные задачи. До следующих выборов еще долгий путь. Перед Украиной стоят большие вызовы. Теперь нам нужно сосредоточиться на решении этих проблем, а не на политических амбициях. По-украински моя должность звучит — глава парламента, а по-немецки — президент парламента. Значит, по крайней мере в некоторой степени я уже президент, — так Разумков ответил на вопрос, есть ли у него амбиции возглавить государство, пишет издание Welt.

Напомним, ранее экс-глава Офиса президента Украины Андрей Богдан назвал Разумкова одним из нескольких политиков, которые, по его мнению, могли бы стать следующим президентом Украины.