Разумков озвучив свої політичні амбіції — Певною мірою я вже президент

https://racurs.ua/ua/n146630-razumkov-ozvuchyv-svoyi-politychni-ambiciyi-pevnou-mirou-ya-vje-prezydent.html

Ракурс

Дмитро Разумков, спікер Верховної Ради, зазначив, що нині перед Україною постали значні виклики, а тому необхідно зосередитися на вирішенні конкретних проблем, а не на політичних амбіціях.

Про це він заявив в інтерв’ю німецькому виданню Welt, в якому озвучив позицію Києва щодо будівництва «Північного потоку-2», співпраці з Берліном і Вашингтоном, а також розповів про свої політичні амбіції.

Мене кілька разів запитували, чи не мрію я про вищі посади. Але моя робота — не мріяти, а виконувати актуальні завдання. До наступних виборів ще довгий шлях. Перед Україною стоять значні виклики. Тепер нам потрібно зосередитися на вирішенні цих проблем, а не на політичних амбіціях. Українською, моя посада — голова парламенту, німецькою — президент парламенту. Отже, принаймні деякою мірою, я вже президент, — так Разумков відповів на питання, чи є в нього амбіції очолити державу, пише видання Welt.

Нагадаємо, раніше екс-очільник Офісу президента України Андрій Богдан назвав Разумкова одним з кількох політиків, які, на його думку, могли б стати наступним президентом України.