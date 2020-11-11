Разумков підчепив коронавірус вслід за президентом

Разумков. Фото: Еспресо

https://racurs.ua/ua/n146375-razumkov-pidchepyv-koronavirus-vslid-za-prezydentom.html

Ракурс

Коронавірус у Верховній Раді швидко розповсюдився за останні декілька днів. Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков захворів на інфекцію відразу після того, як хворобу виявили у президента Володимира Зеленського та очільника Офісу президента Андрія Єрмака.

Разумков продовжить працювати дистанційно. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.





За його словами, самопочуття залишається нормальним попри хворобу. Наразі спікер пішов на самоізоляцію.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірус виявили у президента України Володимира Зеленського. Глава держави заявив, що отримав позитивний тест на COVID-19. Зазначив, що почуває себе добре, а температура тіла складає 37,5. Вслід за ним захворів очільник Офісу президента Андрій Єрмак.