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Ракурс
Разумков. Фото: Еспресо

Разумков підчепив коронавірус вслід за президентом

11 лис 2020, 18:56
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Коронавірус у Верховній Раді швидко розповсюдився за останні декілька днів. Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков захворів на інфекцію відразу після того, як хворобу виявили у президента Володимира Зеленського та очільника Офісу президента Андрія Єрмака.

Разумков продовжить працювати дистанційно. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Допис Разумкова. Скріншот: Facebook


За його словами, самопочуття залишається нормальним попри хворобу. Наразі спікер пішов на самоізоляцію.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірус виявили у президента України Володимира Зеленського. Глава держави заявив, що отримав позитивний тест на COVID-19. Зазначив, що почуває себе добре, а температура тіла складає 37,5. Вслід за ним захворів очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

Джерело: Ракурс


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