Брітні Спірс. Фото: Сплетнік

https://racurs.ua/ua/n146374-britni-spirs-prograla-batku-u-sudi-vin-zarobyv-na-dochci-140-mln-dolariv.html

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Брітні Спірс, американська співачка, досі залишається під жорстким опікунством свого батька через нібито психічні проблеми протягом 12 років.

Зірка не має права витрачати власні фінанси, приймати відвідувачів та спілкуватися з лікарем без дозволу. Про це повідомляє BBC.

Американський суд відхилив спробу поп-зірки домогтися відсторонення її батька від ролі опікуна. Наголосимо, що Джеймі Спірс був законним опікуном доньки протягом 12 років через побоювання щодо її психічного здоров’я. Натомість адвокат співачки заявив, що Спірс його «боїться», і що вона не буде виступати доти, доки він отримає повну свободу.

Сторона батька стверджувала, що він завжди діяв в інтересах своєї доньки. За результатами суду на прохання Брітні Спірс фінансову компанію Bessemer Trust призначили співопікуном зірки.

Під час слухань адвокат співачки Семюел Інгем заявив, що вона та її батько не мають «робочих відносин», і не розмовляли протягом тривалого часу. У відповідь адвокатка Джеймі Спірс заперечила, що донька і батько не спілкувались, та заявила, що до таких дій її змусив її власний адвокат.

Наголосимо, що починаючи з 2008 року Брітні Спірс не контролювала свої фінансові та деякі особисті справи. За умовами опікунства, вона не може робити базові процедури, на кшталт відвідування лікаря та одруження. Зазвичай такі умови опікунства мають повністю або частково недієздатні люди — які або впали в кому, або мають серйозні психічні розлади.

За усі 12 років опікунства співачка випустила чотири альбоми, протягом чотирьох років виступала з концертами на постійній основі у Лас-Вегасі, заробивши на цьому 140 млн доларів, запустила модний бренд та лінійку ароматів під власним ім’ям, а також була суддею на телешоу з пошуку талантів Х-Factor.

Через неймовірно жорсткі умови опікунства над поп-зіркою, шанувальники співачки переконані, що її тримають у такій ситуації проти її волі, та навіть заснували кампанію #FreeBritney, щоб їй допомогти. Вже понад 109 тис. людей підписали петицію у Білий Дім з вимогою відкликати опікунство над Брітні, і понад 190 тис. осіб підписали петицію на з вимогою повернути співачці право призначити власного адвоката.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що компанія Warner Bros Джонні Деппа з ролі у фільмі «Фантастичні звірі» після програшу в суді щодо побиття колишньої дружини Ембер Герд. 57-річний актор пообіцяв довести неправдивість звинувачень проти нього.

За словами Деппа, він відмовився від ролі у кінострічці на прохання студії, але пообіцяв оскаржити рішення суду щодо наклепу у статті про побиття Ембер Герд, яку оприлюднила британська газета The Sun. Рішення Високого суду Лондона вкрай негативно вплинуло на репутацію голлівудської зірки.