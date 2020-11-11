«Аферу року» викрив голова Закарпатської ОДА

Олексій Петров. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n146373-aferu-roku-vykryv-golova-zakarpatskoyi-oda.html

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Боротьба з корупцією в Україні продовжується. Голова Закарпатської Обласної державної адміністрації Олексій Петров звернувся до правоохоронних органів області із заявою про «земельну аферу року» на Закарпатті. Він повідомляє, що за кілька днів в. о. начальника Управління обласного Держгеокадастру роздав 200 га землі підставним особам з інших регіонів.

За його словами, чиновник скористався відрядженням керівництва та «провернув» хитру схему. Такими звинуваченнями він розкидався на своїй сторінці у Facebook.

Як повідомляє Петров, в. о. начальника Управління Держгеокадастру та його спільники застосували масштабну схему відчуження понад 200 га закарпатських земель підставним особам, переважно з-за меж області. За цим фактом він звернувся до правоохоронців області з вимогою миттєво відреагувати на інцидент.

Найскандальніша земельна афера року повинна стати наймасштабнішою кримінальною справою останніх років, — додав голова ОДА.

Наголосимо, що до цього закарпатський блогер Віталій Глагола заявляв про цю аферу на своїй сторінці у Telegram. За його словами, за два дні на посаді в. о. начальника Держгеокадастру області встиг роздати понад 200 га землі, заяви на які були миттєво розглянуті. Повідомляється, що чиновник устиг роздати землі у шести районах Закарпаття.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Печерський райсуд Києва арештував 23 колишні державні земельні ділянки в елітному районі під Києвом. Орієнтовна оціночна вартість землі у Кончі-Заспі — 930 млн грн. Зловмисники, як підозрюють в Службі безпеки України, незаконно перевели землі природно-заповідного фонду у приватну власність і мали намір перепродати їх.

СБУ викрила факт незаконного заволодіння чиновниками цих ділянок. У справі, за версією СБУ, були керівники районного відділення держгеокадастру та райдержадміністрації Обухівського району Київської області. Загальна площа згаданих ділянок — 42 га.