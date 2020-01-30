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Земельна афера: суд арештував 23 колишні державні ділянки в елітній Кончі-Заспі, фото — "Укрінформ"

Афера на мільярд: суд арештував 23 колишні державні ділянки в елітній Кончі-Заспі

30 січ 2020, 20:42
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Печерський райсуд Києва арештував 23 колишні державні земельні ділянки в елітному районі під Києвом.

Орієнтовна оціночна вартість землі у Кончі-Заспі — 930 млн грн. Зловмисники, як підозрюють в Службі безпеки України, незаконно перевели землі природно-заповідного фонду у приватну власність і мали намір перепродати їх.

СБУ викрила факт незаконного заволодіння чиновниками цих ділянок. У справі, за версією СБУ, були керівники районного відділення держгеокадастру та райдержадміністрації Обухівського району Київської області. Загальна площа згаданих ділянок — 42 га.

Ці землі перебувають у ландшафтному заказнику місцевого значення і відносяться до природно-заповідного фонду України. В СБУ підозрюють, що ділянки переоформили на громадян, пов’язаних із замовником протиправного відчуження.

Кримінальне провадження відкрили за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

Джерело: Ракурс


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