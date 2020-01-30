Бігти в аптеку? У МОЗ розповіли, чи допоможе маска врятуватися від коронавірусуhttps://racurs.ua/ua/n132937-bigty-v-apteku-u-moz-rozpovily-chy-dopomoje-maska-vryatuvatysya-vid-koronavirusu.htmlРакурс
Смертельний коронавірус з Китая, який став причиною смерті понад 170 людей, передається повітряно-краплинним шляхом. Тому використання медичної маски може допомогти уникнути зараження, проте абсолютного захисту вона не дає.
Медичну маску слід використовувати комплексно, разом з іншими методами захисту. Про це повідомляє Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я.
Якщо ж ви вирішили використовувати маску для захисту від коронавірусу, слід дотримуватися таких правил:
- маска повинна щільно прилягати до обличчя, по боках не повинно бути відступів;
- маска повинна повністю закривати рот і ніс;
- центральну частину маски не слід чіпати руками;
- змінювати її потрібно як тільки вона стане вологою;
- повторне використання медичної маски забороняється.
Окрім того, у МОЗ рекомендують уникати великих скупчень людей, особливо якщо це закриті приміщення. Також слід часто мити руки, зокрема після контактів з домашніми тваринами.
Зазначається, що маску також слід носити людям з будь-якими респіраторними симптомами.
Як відомо, жертвами нового коронавірусу 2019 nCoV в Китаї стали 170 осіб. Влада КНР заявляла, що вже є 7 тис. 711 підтверджених випадків захворювання пневмонією, яку викликає цей вірус.
Нагадаємо, сьогодні в «Бориспіль» прилетіли 158 евакуйованих з Китаю українців.