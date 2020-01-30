У МОЗ розповіли, чи допоможе маска врятуватися від коронавірусу. Фото: AP Photo/Jae C. Hong

https://racurs.ua/ua/n132937-bigty-v-apteku-u-moz-rozpovily-chy-dopomoje-maska-vryatuvatysya-vid-koronavirusu.html

Ракурс

Смертельний коронавірус з Китая, який став причиною смерті понад 170 людей, передається повітряно-краплинним шляхом. Тому використання медичної маски може допомогти уникнути зараження, проте абсолютного захисту вона не дає.

Медичну маску слід використовувати комплексно, разом з іншими методами захисту. Про це повідомляє Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я.

Якщо ж ви вирішили використовувати маску для захисту від коронавірусу, слід дотримуватися таких правил:

маска повинна щільно прилягати до обличчя, по боках не повинно бути відступів;

маска повинна повністю закривати рот і ніс;

центральну частину маски не слід чіпати руками;

змінювати її потрібно як тільки вона стане вологою;

повторне використання медичної маски забороняється.

Окрім того, у МОЗ рекомендують уникати великих скупчень людей, особливо якщо це закриті приміщення. Також слід часто мити руки, зокрема після контактів з домашніми тваринами.

Зазначається, що маску також слід носити людям з будь-якими респіраторними симптомами.

Як відомо, жертвами нового коронавірусу 2019 nCoV в Китаї стали 170 осіб. Влада КНР заявляла, що вже є 7 тис. 711 підтверджених випадків захворювання пневмонією, яку викликає цей вірус.

Нагадаємо, сьогодні в «Бориспіль» прилетіли 158 евакуйованих з Китаю українців.