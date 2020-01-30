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У МОЗ розповіли, чи допоможе маска врятуватися від коронавірусу. Фото: AP Photo/Jae C. Hong

Бігти в аптеку? У МОЗ розповіли, чи допоможе маска врятуватися від коронавірусу

30 січ 2020, 20:30
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Смертельний коронавірус з Китая, який став причиною смерті понад 170 людей, передається повітряно-краплинним шляхом. Тому використання медичної маски може допомогти уникнути зараження, проте абсолютного захисту вона не дає.

Медичну маску слід використовувати комплексно, разом з іншими методами захисту. Про це повідомляє Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я.

Якщо ж ви вирішили використовувати маску для захисту від коронавірусу, слід дотримуватися таких правил:

  • маска повинна щільно прилягати до обличчя, по боках не повинно бути відступів;
  • маска повинна повністю закривати рот і ніс;
  • центральну частину маски не слід чіпати руками;
  • змінювати її потрібно як тільки вона стане вологою;
  • повторне використання медичної маски забороняється.

Окрім того, у МОЗ рекомендують уникати великих скупчень людей, особливо якщо це закриті приміщення. Також слід часто мити руки, зокрема після контактів з домашніми тваринами.

Зазначається, що маску також слід носити людям з будь-якими респіраторними симптомами.

Як відомо, жертвами нового коронавірусу 2019 nCoV в Китаї стали 170 осіб. Влада КНР заявляла, що вже є 7 тис. 711 підтверджених випадків захворювання пневмонією, яку викликає цей вірус.

Нагадаємо, сьогодні в «Бориспіль» прилетіли 158 евакуйованих з Китаю українців.


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