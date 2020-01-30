Ліфт, рейки і вентиляція: на кордоні США і Мексики знайшли кілометровий наркотунель, фото — US Customs and Border Protection

https://racurs.ua/ua/n132936-lifty-reyky-i-ventylyaciya-na-kordoni-ssha-i-meksyky-znayshly-kilometrovyy-narkotunel-foto.html

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На кордоні Мексики та штату Каліфорнія виявили тунель для контрабанди наркотиків довжиною більше 1,3 км.

Тунель, який прикордонники назвали Baja metro («Низька підземка»), з'єднує мексиканське місто Тіхуана з округом Сан-Дієго в Каліфорнії, повідомляє CNN.

Його прокопали на глибині 21 м. Ширина тунелю — приблизно 6о см, висота стелі — 165 см. Всередині тунелю провели електрику, працює система вентиляції повітря. Для більш швидкого і зручного пересування контрабандисти використовували цілу мережу залізниць з вагонетками. Біля входу і виходу з тунелю є ліфти.

Ця знахідка — результат роботи американського Управління по боротьбі з наркотиками і Служби прикордонного контролю США. За словами спецпредставника Джона Каллері, той факт, що тунель настільки добре оснащений, дає зрозуміти — картелі не шкодують ресурсів, щоб перетнути кордон.

Поки що у американської влади немає підозрюваних у цій справі: ані будівельників тунелю, ані користувачів ще не знайшли. Крім того, слідчі не змогли точно визначити, коли контрабандисти побудували тунель і скільки років ним користувалися.

Baja metro — 72-й тунель контрабандистів, який знайшли в околицях Сан-Дієго з 1993 року. Місто знаходиться за 28 км від прикордонної Тіхуани в Мексиці. У 2014 році поблизу Сан-Дієго знайшли тунель для контрабанди довжиною близько 1 км.

Американці витрачають на нелегальні наркотики приблизно 150 млрд дол. на рік. Наркотики в основному прибувають в країну з сусідньої Мексики.