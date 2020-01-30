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Лифт, рельсы и вентиляция: на границе США и Мексики нашли километровый наркотунель, фото — US Customs and Border Protection

Лифты, рельсы и вентиляция: на границе США и Мексики нашли километровый наркотоннель (ФОТО, ВИДЕО)

30 янв 2020, 20:04
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На границе Мексики и штата Калифорния обнаружили тоннель для контрабанды наркотиков длиной более 1,3 км.

Тоннель, который пограничники назвали Baja metro («Низкая подземка»), соединяет мексиканский город Тихуана с округом Сан-Диего в Калифорнии, сообщает CNN.

Его прорыли на глубине 21 м. Ширина тоннеля — примерно 60 см, высота потолка — 165 см. Внутри тоннеля провели электричество, работает система вентиляции воздуха. Для более быстрого и удобного передвижения контрабандисты использовали целую сеть железных дорог с вагонетками. У входа и выхода из тоннеля есть лифты.

Лифт, рельсы и вентиляция: на границе США и Мексики нашли километровый наркотунель, фото — US Customs and Border Protection

Эта находка — результат работы американского Управления по борьбе с наркотиками и Службы пограничного контроля США. По словам спецпредставителя Джона Каллери, тот факт, что тоннель настолько хорошо оснащен, дает понять — картели не жалеют ресурсов, чтобы пересечь границу.

Пока у американской власти нет подозреваемых по этому делу: ни строителей тоннеля, ни пользователей еще не нашли. Кроме того, следователи не смогли точно определить, когда контрабандисты построили тоннель и сколько лет им пользовались.

Лифт, рельсы и вентиляция: на границе США и Мексики нашли километровый наркотунель, фото — US Customs and Border Protection

Baja metro — 72-й тоннель контрабандистов, который нашли в окрестностях Сан-Диего с 1993 года. Город находится в 28 км от пограничной Тихуаны в Мексике. В 2014 году близ Сан-Диего нашли тоннель для контрабанды длиной около 1 км.

Американцы тратят на нелегальные наркотики примерно 150 млрд долл. в год. Наркотики в основном прибывают в страну из соседней Мексики.

Лифт, рельсы и вентиляция: на границе США и Мексики нашли километровый наркотунель, фото — US Customs and Border Protection


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