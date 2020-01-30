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Порошенко снова не придет в ГБР — уехал в Брюссель

30 янв 2020, 19:52
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Экс-президент Украины Петр Порошенко снова не придет на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР). Допрос был назначен на 31 января, однако у пятого президента «важная заграничная поездка», в связи чем он не сможет прийти в ГБР.

Эту информацию адвокат Порошенко передал следователям Госбюро расследований. Защитник экс-президента Игорь Головань уточнил, что Порошенко вернется в Украину только вечером 3 февраля. Об этом сообщает пресс-служба «Европейской солидарности».

По словам адвоката, во время допроса 24 января Порошенко предупредил, что будет отсутствовать в стране и не сможет прийти в бюро 31 января. Его хотели допросить как свидетеля по делу украинских моряков.

Петр Порошенко уехал в Брюссель, где активно встречается с представителями Международного валютного фонда и Еврокомиссии. С ними он обсуждает реформы в Украине, финансовую поддержку и интеграцию Украины в Евросоюз. При этом экс-президент считает, что нынешняя власть сделала все возможное, чтобы он не попал на Всемирный экономический форум в Давосе, который как раз проходил в те числа, когда он пришел на допрос в прошлый раз. Это, по его словам, делается для препятствования его международной деятельности.

Напомним, 24 января Порошенко, который теперь является народным депутатом из фракции «Европейская солидарность», пришел на очередной допрос в ГБР вместе с адвокатами и членами своей политсилы. Впоследствии в ГБР обвинили группу народных депутатов из «Европейской солидарности» в попытке незаконно ворваться в помещение этого правоохранительного органа.


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