https://racurs.ua/ua/n132935-poroshenko-znovu-ne-pryyde-v-dbr-poyihav-do-brusselya.html

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Екс-президент України Петро Порошенко знову не прийде на допит у Державне бюро розслідувань (ДБР). Допит був призначений на 31 січня, однак у п’ятого президента «важлива закордонна поїздка», у зв’язку чим він не зможе прийти у ДБР.

Цю інформацію адвокат Порошенка передав слідчим Держбюро розслідувань. Захисник екс-президента Ігор Головань зазначив, що Порошенко повернеться в Україну тільки 3 лютого. Про це повідомляє прес-служба «Європейської солідарності».

За словами адвоката, під час допиту 24 січня Порошенко попередив, що буде за межами країни і не зможе прийти до бюро 31 січня. Його хотіли допитати як свідка у справі українських моряків.

Петро Порошенко поїхав до Брюсселю, де активно зустрічається з представниками Міжнародного валютного фонду і Єврокомісії. З ними він обговорює реформи в Україні, фінансову підтримку та інтеграцію України до Євросоюзу. Водночас екс-президент вважає, що нинішня влада зробила все можливе, щоб він не потрапив на Всесвітній економічний форум в Давосі, який проходив у ті числа, коли він прийшов на допит минулого разу. Це, за його словами, робиться для перешкоджання його міжнародній діяльності.

Нагадаємо, 24 січня Порошенко, який тепер є народним депутатом від фракції «Європейська солідарність», прийшов на черговий допит до ДБР разом з адвокатами та членами своєї політсили. Згодом у ДБР звинуватили групу народних депутатів з «Європейської солідарності» у спробі незаконно увірватися до приміщення цього правоохоронного органу.