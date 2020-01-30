Бежать в аптеку? В Минздраве рассказали, поможет ли маска спастись от коронавирусаhttps://racurs.ua/n132937-bejat-v-apteku-v-minzdrave-rasskazali-pomojet-li-maska-spastis-ot-koronavirusa.htmlРакурс
Смертельный коронавирус из Китая, который стал причиной смерти более 170 человек, передается воздушно-капельным путем. Поэтому использование медицинской маски может помочь избежать заражения, однако абсолютной защиты она не дает.
Медицинскую маску следует использовать комплексно, вместе с другими методами защиты. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.
Если же вы решили использовать маску в качестве защиты от коронавируса, то нужно соблюдать следующие правила:
- маска должна плотно прилегать к лицу, по бокам не должны оставаться отступы;
- маска должна полностью закрывать рот и нос;
- центральную часть маски не следует трогать руками;
- менять ее нужно как только она станет влажной;
- повторное использование медицинской маски запрещено.
Кроме того, в Минздраве рекомендуют избегать больших скоплений людей, особенно если это закрытые помещения. Также следует часто мыть руки, в том числе после контактов с домашними животными.
Отмечается, что маску также следует носить людям с любыми респираторными симптомами.
Как известно, жертвами нового коронавируса 2019-nCoV в Китае стали 170 человек. Власти КНР заявляла, что уже есть 7 тыс. 711 подтвержденных случаев заболевания пневмонией, которую вызывает этот вирус.
Напомним, сегодня в «Борисполь» прилетели 158 эвакуированных из Китая украинцев.