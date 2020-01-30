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В Минздраве рассказали, поможет ли маска спастись от коронавируса. Фото: AP Photo/Jae C. Hong

Бежать в аптеку? В Минздраве рассказали, поможет ли маска спастись от коронавируса

30 янв 2020, 20:30
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Смертельный коронавирус из Китая, который стал причиной смерти более 170 человек, передается воздушно-капельным путем. Поэтому использование медицинской маски может помочь избежать заражения, однако абсолютной защиты она не дает.

Медицинскую маску следует использовать комплексно, вместе с другими методами защиты. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.

Если же вы решили использовать маску в качестве защиты от коронавируса, то нужно соблюдать следующие правила:

  • маска должна плотно прилегать к лицу, по бокам не должны оставаться отступы;
  • маска должна полностью закрывать рот и нос;
  • центральную часть маски не следует трогать руками;
  • менять ее нужно как только она станет влажной;
  • повторное использование медицинской маски запрещено.

Кроме того, в Минздраве рекомендуют избегать больших скоплений людей, особенно если это закрытые помещения. Также следует часто мыть руки, в том числе после контактов с домашними животными.

Отмечается, что маску также следует носить людям с любыми респираторными симптомами.

Как известно, жертвами нового коронавируса 2019-nCoV в Китае стали 170 человек. Власти КНР заявляла, что уже есть 7 тыс. 711 подтвержденных случаев заболевания пневмонией, которую вызывает этот вирус.

Напомним, сегодня в «Борисполь» прилетели 158 эвакуированных из Китая украинцев.


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