Земельная афера: суд арестовал 23 бывших государственные участки в элитной Конче-Заспе, фото — "Укринформ"

https://racurs.ua/n132938-afera-na-milliard-sud-arestoval-23-byvshih-gosudarstvennyh-uchastka-v-elitnoy-konche-zaspe.html

Ракурс

Печерский райсуд Киева арестовал 23 бывших государственных земельных участка в элитном районе под Киевом.

Ориентировочная оценочная стоимость земли в Конче-Заспе — 930 млн грн. Злоумышленники, как подозревают в Службе безопасности Украины, незаконно перевели земли природно-заповедного фонда в частную собственность и намеревались перепродать их.

СБУ разоблачила факт незаконного завладения чиновниками этих участков. В деле, по версии СБУ, были руководители районного отделения госгеокадастру и райгосадминистрации Обуховского района Киевской области. Общая площадь упомянутых участков — 42 га.

Эти земли находятся в ландшафтном заказнике местного значения и относятся к природно-заповедному фонду Украины. В СБУ подозревают, что участки переоформили на граждан, связанных с заказчиком противоправного отчуждения.

Уголовное производство открыли по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.