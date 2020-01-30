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Земельная афера: суд арестовал 23 бывших государственные участки в элитной Конче-Заспе, фото — "Укринформ"

Афера на миллиард: суд арестовал 23 бывших государственных участка в элитной Конче-Заспе

30 янв 2020, 20:42
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Печерский райсуд Киева арестовал 23 бывших государственных земельных участка в элитном районе под Киевом.

Ориентировочная оценочная стоимость земли в Конче-Заспе — 930 млн грн. Злоумышленники, как подозревают в Службе безопасности Украины, незаконно перевели земли природно-заповедного фонда в частную собственность и намеревались перепродать их.

СБУ разоблачила факт незаконного завладения чиновниками этих участков. В деле, по версии СБУ, были руководители районного отделения госгеокадастру и райгосадминистрации Обуховского района Киевской области. Общая площадь упомянутых участков — 42 га.

Эти земли находятся в ландшафтном заказнике местного значения и относятся к природно-заповедному фонду Украины. В СБУ подозревают, что участки переоформили на граждан, связанных с заказчиком противоправного отчуждения.

Уголовное производство открыли по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

Источник: Ракурс


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