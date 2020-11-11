Доставка вакцини від коронавірусу при мінус 70-80 градусів стане викликом — The Guardian — коронавірус у світі

https://racurs.ua/ua/n146372-dostavka-vakcyny-vid-koronavirusu-pry-minus-70-80-gradusiv-stane-vyklykom-the-guardian.html

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Вакцина від коронавірусу виробництва американської фармацевтичної компанії Pfizer і німецької біотехнологічної компанії BioNTech потребує дотримання ультранизького температурного режиму під час зберігання і транспортування, що ускладнює її доставку до лікарень.

Розробники вакцини зазначають, що її необхідно зберігати за температури не вище аніж -70−80 градусів — значно нижче за температуру звичайної морозильної камери. Про це пише The Guardian.

Препарат з цього холодного середовища можна виймати не більше чотирьох разів. На думку регіонального директора Всесвітньої організації охорони здоровʼя в Африці Матшідісо Моета, такі умови зберігання стануть серйозним викликом для африканських країн.

Компанія Pfizer вже створила у штаті Мічиган центр із 350 великими морозильними камерами розміром з футбольне поле для зберігання вакцини. Ще один центр обладнали в бельгійському Пуурсі.

Wall Street Journal вказує, що Pfizer також створила спеціальну коробку на максимум 5 тис. доз для багаторазового використання і транспортування вакцини. В одній такій коробці вакцину від коронавірусу можна зберігати до 10 днів. Після розморожування препарат потрібно використати впродовж пʼяти днів за температурного режиму 2−8 градусів.

Логістична компанія UPS вже побудувала дві морозильні ферми у Нідерландах і США на 600 морозильних камер, які утримуватимуть температуру до -80 градусів. Водночас навіть в американських лікарнях існують проблеми із розміщенням вакцини. В одній з найпрестижніших у США клініці Мейо заявили, що не мають можливостей для зберігання препарату.

Нагадаємо, 9 листопада Pfizer і BioNTech повідомили, що винайдена ними вакцина від коронавірусу запобігає зараженню коронавірусом на 90%. Німецька компанія BioNTech прогнозує, що вартість її вакцини від коронавірусу буде нижчою за ринкову. У липні Pfizer домовилася зі США про постачання 100 млн доз своєї вакцини за ціною 19,5 дол. за дозу з можливістю продажу ще 500 млн доз на умовах, які узгодять окремо. У ВООЗ вакцину від коронавірусу компаній Pfizer і BioNTech назвали перспективною.