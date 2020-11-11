Доставка вакцины от коронавируса при минус 70-80 градусов станет вызовом — The Guardian

https://racurs.ua/n146372-dostavka-vakciny-ot-koronavirusa-pri-minus-70-80-gradusov-stanet-vyzovom-the-guardian.html

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Вакцина от коронавируса производства американской фармацевтической компании Pfizer и немецкой биотехнологической компании BioNTech нуждается в соблюдении ультранизкого температурного режима во время хранения и транспортировки, что может вызвать проблемы с доставкой в больницы.

Разработчики вакцины отмечают, что ее необходимо хранить при температуре не выше чем минус 70−80 градусов — значительно ниже температуры обычной морозильной камеры. Об этом пишет The Guardian.

Препарат из этой холодной среды можно вынимать не больше четырех раз. По мнению регионального директора Всемирной организации здравоохранения в Африке Матшидисо Моэта, такие условия хранения станут серьезным вызовом для африканских стран.

Компания Pfizer уже создала в штате Мичиган центр с 350 крупными морозильными камерами размером с футбольное поле для хранения вакцины. Еще один центр оборудовали в бельгийском Пуурси.

Wall Street Journal указывает, что Pfizer также создала специальную коробку на максимум 5 тыс. доз для многократного использования и транспортировки вакцины. В одной такой коробке вакцину от коронавируса можно хранить до 10 дней. После размораживания препарат нужно использовать в течение пяти дней при температурном режиме 2−8 градусов.

Логистическая компания UPS уже построила две морозильные фермы в Нидерландах и США на 600 камер, которые будут удерживать температуру до -80 градусов. В то же время даже в американских больницах существуют проблемы с размещением вакцины. В одной из самых престижных в США клинике Мейо заявили об отсутствии возможностей для хранения препарата.

Напомним, 9 ноября Pfizer и BioNTech сообщили, что изобретенная ими вакцина от коронавируса предотвращает заражение коронавирусом на 90%. Немецкая компания BioNTech прогнозирует, что стоимость ее вакцины будет ниже рыночной. В июле Pfizer договорилась с США о поставках 100 млн доз своей вакцины по цене 19,5 долл. за дозу с возможностью продажи еще 500 млн доз в условиях, которые согласуют отдельно. В ВОЗ вакцину от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech назвали перспективной.