Шмыгаль пугал коллапсом, Степанов стучал по столу — как Кабмин изменил карантин, скриншот видео

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Изменения в условиях карантина в Украине приняли 11 ноября на заседании правительства. Речь идет об отказе от адаптивного карантина и внедрении отдельных ограничений в выходные дни с 14 ноября.

Министры и приглашенные в чат участники заседания часто эмоционально высказывали мнения, когда речь шла о новых ограничениях.

Премьер-министр Денис Шмыгаль объяснил, что если не усилить карантин хотя бы в выходные дни, то уже через месяц больницы вообще не смогут принимать больных с COVID-19.

Если ничего не делать, уже 10−15 декабря медицинская система не сможет принимать ни одного человека, мест в больницах не будет даже в коридорах. У нас задача — не остановить присутствие людей в развлекательных заведениях, заведениях питания, а уменьшить потоки людей в метро, ​​в маршрутных такси, на транспорте, уменьшить социальные контакты людей в выходные дни для того, чтобы остановить рост болезни в Украине, — пояснил логику действий правительства его глава.

Министр здравоохранения Максим Степанов пояснил, что нужно хотя бы три выходных, чтобы разорвать цепь распространения коронавирусной болезни, хотя лучший способ для этого — полный локдаун на три недели.

Главная цель карантинных мероприятий — сохранить медицинскую систему, чтобы не пришлось увидеть больных, умирающих на ступеньках больниц, — сообщил министр и в конце одного из своих выступлений начал стучать по столу рукой.

Перед этим Степанов сообщил, что койки в больницах заполняются в геометрической прогрессии и по состоянию на 11 ноября больные занимают уже 28 тыс. 514 коек из возможных 52 тыс.

Напомним, чтобы ситуация не стала настолько критической Кабмин поддержал инициативу Минздрава о введении карантина выходного дня с 14 до 30 ноября.