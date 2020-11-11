Руководителей трех ОГА назначил Кабмин — кто они

Главы ОГА. Фото: Ракурс

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Ракурс

Кабинет министров Украины назначил сразу трех новых глав областных государственных администраций. Новые руководители появятся в Одесской, Николаевской и Сумской областях.

Среди новоявленных голов «засветились» бывшие нардепы и губернаторы времен Януковича. Об этом стало известно во время заседания Кабмина сегодня, 11 ноября.

Правительство согласовало назначение губернатором Одесской области Сергея Гриневецкого. Гриневецкий — депутат Верховной Рады 3-го и 6-го созывов от партии «Блок Литвина», глава Одесской облгосадминистрации в 1998—2005 годах. Последний раз избирался в Верховную Раду в 2012 году, где продержался до 2014 года.

Главой Николаевской ОГА правительство назначило Виталия Кима. Виталий Ким был волонтером для президентской партии «Слуга народа» на парламентских выборах, в этом году готовил «слуг» к местным выборам на Николаевщине. На выборах в горсовет шел под вторым номером сразу после Татьяны Домбровской.

Сумскую ОГА возглавил Хома Василий, который ранее был заместителем главы Харьковской ОГА во времена Михаила Добкина и Игоря Балуты. С 2010 года возглавлял аппарат ОГА и был заместителем главы харьковского отделения «Партии регионов». В 2014 году он уволился. Хома имеет сайт, на котором позиционирует себя как «управленца, юриста, афганца».

Напомним, ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский уволил руководителей трех облгосадминистраций. Глава государства уволил главу Одесской ОГА Максима Куцого, главу Ивано-Франковской облгосадминистрации Виталия Федорова, и главу Сумской ОГА Романа Грищенко. Соответствующие указы были обнародованы 5 ноября на сайте Офиса президента.