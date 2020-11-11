Очільників трьох ОДА призначив Кабмін — хто вони

Голови ОДА. Фото: Ракурс

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Ракурс

Кабінет міністрів України призначив одразу трьох нових голів Обласних державних адміністрацій. Нові очільники з’являться в Одеській, Миколаївській та Сумській областях.

Серед новоявлених голів «засвітилися» колишні нардепи та губернатори часів Януковича. Про це стало відомо з засідання Кабміну сьогодні, 11 листопада.

Під час засідання уряд погодив призначення Гриневецького Сергія головою Одеської ОДА. Гриневецький — депутат Верховної Ради 3-го та 6-го скликань від партії «Блок Литвина», голова Одеської облдержадміністрації у 1998−2005 роках. Останнього разу обирався до Верховної Ради у 2012 році, де протримався до 2014 року.

Очільником Миколаївської ОДА уряд призначив Кіма Віталія. Віталій Кім був волонтером для президентської партії «Слуга народа» на парламентських виборах, цього року готував «слуг» до місцевих виборів на Миколаївщині. На виборах у міськраду йшов під другим номером одразу після Тетяни Домбровської.

Сумську ОДА очолив Хома Василь, який раніше був заступником глави Харківської ОДА за часів Михайла Добкіна та Ігоря Балути. З 2010 року очолював апарат ОДА та був заступником глави харківського осередку «Партії регіонів». У 2014 році він звільнився. Хома має сайт, на якому позиціонує себе як «управлінця, юриста, афганця».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що президент України Володимир Зеленський звільнив керівників трьох облдержадміністрацій. Глава держави звільнив голову Одеської ОДА Максима Куцого, очільника Івано-Франківської облдержадміністрації Віталія Федорова, та очільника Сумської ОДА Романа Грищенка. Відповідні укази були оприлюднені 5 листопада на сайті Офісу президента.