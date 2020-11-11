Шмигаль лякав колапсом, Степанов грюкав по столу — як уряд змінював карантин, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n146370-shmygal-lyakav-kolapsom-stepanov-grukav-po-stolu-yak-uryad-zminuvav-karantyn-video.html

Ракурс

Зміни в умовах карантину в Україні ухвалили 11 листопада на засіданні уряду. Йдеться про відмову від адаптивного карантину та запровадження окремих обмежень у вихідні дні із 14 листопада.

Міністри і запрошені у чат учасники засідання часто емоційно висловлювали думки, коли йшлося про нові обмеження.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль пояснив, що якщо не посилити карантинні обмеження хоча б у вихідні, то вже за місяць лікарні взагалі не зможуть приймати хворих із COVID-19.

Якщо нічого не робити, вже 10−15 грудня медична система не зможе приймати жодну людину, місць у лікарнях не буде навіть в коридорах. У нас завдання — не зупинити присутність людей у розважальних закладах, закладах харчування, а зменшити потоки людей у метро, у маршрутних таксі, на транспорті, зменшити соціальні контакти людей у вихідні дні для того, щоб зупинити зростання хвороби в Україні, — пояснив логіку дій уряду його очільник.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов пояснив, що потрібно хоча б троє вихідних, щоб розірвати ланцюг поширення коронавірусної хвороби, хоча найкращий спосіб для цього — повний локдаун на три тижні.

Головна мета карантинних заходів — зберегти медичну систему, щоб не довелось побачити хворих, які помирають на сходах лікарень, — повідомив міністр і наприкінці одного зі своїх виступів почав грюкати по столу рукою.

Перед цим Степанов повідомив, що ліжка в лікарнях заповнюються в геометричній прогресії і станом на 11 листопада хворі займають уже 28 тис. 514 ліжок із загалом можливих 52 тис.

Нагадаємо, що аби ситуація не стала настільки критичною Кабмін підтримав ініціативу МОЗ щодо запровадження карантину вихідного дня з 14 до 30 листопада.