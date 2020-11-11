https://racurs.ua/n146373-aferu-goda-razoblachil-glava-zakarpatskoy-oga.html

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Борьба с коррупцией в Украине продолжается. Глава Закарпатской областной государственной администрации Алексей Петров обратился в правоохранительные органы области с заявлением о «земельной афере года» в Закарпатье. Он сообщает, что за несколько дней и. о. начальника управления областного Госгеокадастра раздал 200 га земли подставным лицам из других регионов.

По его словам, чиновник воспользовался командировкой руководства и «провернул» хитрую схему. Такие обвинения он выдвинул на своей странице в Facebook.

Как сообщает Петров, и. о. начальника управления Госгеокадастра и его сообщники использовали масштабную схему отчуждения более 200 га закарпатских земель подставным лицам из других городов. По данному факту он обратился в полицию области с требованием мгновенно отреагировать на инцидент.

Самая скандальная земельная афера года должна стать самым масштабным уголовным делом последних лет, — добавил глава ОГА.

Отметим, что до этого закарпатский блогер Виталий Глагола заявлял об этой афере на своей странице в Telegram. По его словам, за два дня в должности и. о. начальника Госгеокадастра области успел раздать более 200 га земли, заявки на которые были мгновенно рассмотрены. Сообщается, что чиновник успел раздать земли в шести районах Закарпатья.

Напомним, ранее мы сообщали, что Речерський райсуд Киева арестовал 23 бывших государственных земельных участка в элитном районе под Киевом. Ориентировочная оценочная стоимость земли в Конче-Заспе — 930 млн грн. Злоумышленники, как подозревают в Службе безопасности Украины, незаконно перевели земли природно-заповедного фонда в частную собственность и намеревались перепродать их.

СБУ разоблачила факт незаконного завладения чиновниками этими участками. В деле, по версии СБУ, были руководители районного отделения Госгеокадастра и райгосадминистрации Обуховского района Киевской области. Общая площадь упомянутых участков — 42 га.