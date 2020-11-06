Джонні Депп розкрив деталі звільнення з “Фантастичних звірів” після суду щодо побиття Ембер Герд

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Джонні Депп заявив, що компанія Warner Bros звільнила його з ролі у фільмі «Фантастичні звірі» після програшу в суді щодо побиття колишньої дружини Ембер Герд. 57-річний актор пообіцяв довести неправдивість звинувачень проти нього.

За словами Деппа, він відмовився від ролі у кінострічці на прохання студії, але пообіцяв оскаржити рішення суду щодо наклепу у статті про побиття Ембер Герд, яку оприлюднила британська газета The Sun. Рішення Високого суду Лондона вкрай негативно вплинуло на репутацію голлівудської зірки.

Джонні Депп оприлюднив лист до фанатів, в якому написав, що його «попросили піти» з ролі Гелерта Гріндельвальда, і що він «поважає це прохання і погодився з ним». Вирок суду актор назвав «сюрреалістичним» і підтвердив плани подати апеляцію.

Це не змінює моїх намірів розповісти правду, — написав Депп.

Студія Warner Bros підтвердила, що Джонні Депп припинив зніматися у фільмі, і що на його роль буде проведено новий кастинг.

Ми дякуємо Джонні за його роботу над стрічкою до цього часу, — йдеться у заяві компанії.



Нагадаємо, актор судився із таблоїдом Sun через статтю, видану у 2018 році, де йшлося про побиття Ембер Герд. Цього тижня суд назвав статтю «по суті правдивою».

Депп вже зіграв у двох частинах «Фантастичних звірах». Ці фільми є приквелами до восьми фільмів про Гаррі Поттера, заснованих на романах Джоанн Роулінг.