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Ракурс
Джонни Депп рассказал об увольнении из «Фантастических зверей» после суда об избиении Эмбер Херд

Джонни Депп рассказал об увольнении из «Фантастических зверей» после суда об избиении Эмбер Херд

6 ноя 2020, 21:25
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Джонни Депп подтвердил, что компания Warner Bros уволила его с роли в фильме «Фантастические звери» после проигрыша в суде об избиении бывшей жены Эмбер Херд. 57-летний актер пообещал довести ложность обвинений против него.

По словам Деппа, он отказался от роли в киноленте по просьбе студии, но пообещал обжаловать решение суда. Ранее он заявил о клевете в статье об избиении Эмбер Херд, которую обнародовала британская газета The Sun и подал иск в суд. Решение Высокого суда Лондона крайне негативно повлияло на репутацию голливудской звезды.

Джонни Депп обнародовал письмо для фанатов, в котором написал, что его «попросили уйти» из роли Гелерта Гриндельвальда, и что он «уважает эту просьбу и согласился с ней». Приговор суда актер назвал «сюрреалистическим» и подтвердил планы подать апелляцию.

Это не меняет моих намерений рассказать правду, — написал Депп.

Письмо Джонни Деппа

Студия Warner Bros подтвердила, что Джонни Депп прекратил сниматься в фильме, и на его роль будет проведен новый кастинг.

Мы благодарим Джонни за его работу над фильмом, — говорится в заявлении компании.


Напомним, актер судился с таблоидом Sun из-за статьи, обнародованной в 2018 году, где говорилось об избиении Эмбер Херд. На этой неделе суд назвал статью «по сути правдивой».

Депп уже сыграл в двух частях «Фантастических зверях». Эти фильмы являются приквелами к фильмам о Гарри Поттере, основанных на романах Джоан Роулинг.

Источник: Ракурс


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