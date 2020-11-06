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Ракурс
«Слуга народа» о роспуске Рады — Вопрос открыт

«Слуга народа» о роспуске Рады — Вопрос открыт

6 ноя 2020, 20:53
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Возможный роспуск Верховной Рады Владимиром Зеленским прокомментировали в «Слуге народа». По словам главы президентской партии Александра Корниенко, сейчас парламент важен для страны, однако вопрос роспуска Рады остается открытым.

Об этом Корниенко заявил 6 ноября в эфире одного из украинских телеканалов, пишет УНН.

Мы поняли месседж президента немного шире, что это просто такое беспокойство… событиями, которые происходят в суде, в стране и непосредственно во фракции «Слуга народа» о поддержке или не поддержке определенных законопроектов. Поэтому президент употребил такую форму, — отметил Корниенко.

По мнению нардепа, роль парламента важна, поскольку сейчас идет рассмотрение госбюджета на 2021 год.

О роспуске… Сейчас для страны парламент важен в такой трудный момент, мы это вчера увидели, что бюджет голосуется большинством фракций Рады, — добавил «слуга».


Ранее глава фракции «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия заявил, что Зеленский должен перезагрузить парламент в случае возникновения системных недоразумений с фракцией.

Напомним, Зеленский заявил о намерении распустить парламент в случае, если не увидит поддержки от партии «Слуга народа», в том числе и в вопросе роспуска КСУ.

Источник: Ракурс


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