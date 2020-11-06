«План Кравчука» по Донбассу должны рассмотреть советники «нормандской четверки» - Зеленский

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«План действий по Донбассу», инициированный главой украинской делегации в ТКГ Леонидом Кравчуком, 13 ноября могут рассмотреть советники «нормандской четверки».

Представлен план действий. Мы его также передали ОБСЕ… Мы идем в рамках только минского формата, а должен быть выписан детальный план действий, — цитирует Офис президента заявление Владимира Зеленского 6 ноября во время рабочей поездки в Луганскую область.

Глава государства выступает за то, чтобы «план Кравчука» для Донбасса, над созданием которого работала «группа экспертов», рассмотрели советники лидеров «нормандской четверки» на встрече 13 ноября.

Этот план действий понятен, детальный, с шагами, датами, ответственностью. Он будет рассмотрен на заседании Трехсторонней контактной группы, но важно, чтобы также этот план действий рассматривался 13 ноября советниками «нормандской четверки», — подчеркнул Зеленский.

Напомним, местные выборы на временно оккупированных территориях Донбасса предлагает провести 31 марта 2021 года подготовленный украинской стороной «План совместных шагов» для ТКГ. По словам главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука, волеизъявлению должно предшествовать создание условий для его проведения: полное прекращение войны, демилитаризация ОРДЛО в начале следующего года и возвращение Украине контроля над границей с Россией. Кравчук добавил, что важным вопросом также является урегулирование ответственности для связанных с войной на Донбассе лиц. По его словам, это следует сделать путем принятия Верховной Радой соответствующего законопроекта, текст которого еще хотят обсудить в ТКГ.