Киев и Будапешт восстановят диалог, несмотря на венгерское вмешательство в выборы на Закарпатье

https://racurs.ua/n146167-kiev-i-budapesht-vosstanovyat-dialog-nesmotrya-na-vengerskoe-vmeshatelstvo-v-vybory-na-zakarpate.html

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О перезагрузке отношений между Украиной и Венгрией, которая несколько лет подряд блокирует работу комиссии Украина-НАТО, договорилось Министерство иностранных дел.

Об этом 6 ноября в Фейсбук написал глава МИД Дмитрий Кулеба.

По его словам, внешнеполитическому ведомству удалось договорится с Будапештом «перевернуть страницу» и возобновить сотрудничество. Кулеба также рассказал о телефонных переговорах с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.

Петер поддержал мое предложение перевернуть страницу, на которой Украина и Венгрия недавно обменялись болезненными ударами, — написал Кулеба на своем Фейсбуке.

По его словам, оба министра заявили о необходимости «извлечь правильные выводы из произошедшего две недели назад (речь идет о венгерском вмешательстве в местные выборы на Закарпатье) и в дальнейшем выстраивать конструктивный диалог.

Не существует альтернативы добрососедству украинского и венгерского народов и нашему общему европейскому и евроатлантическому будущему, — резюмировал министр.

Напомним, 26 октября Украина запретила въезд двум высокопоставленным лицам из Венгрии из-за агитации в Закарпатской области во время избирательного процесса на прошедших в стране местных выборах. Сийярто назвал это решение «жалким и чушью».