Київ та Будапешт відновлять діалог, попри угорське втручання у вибори на Закарпатті

https://racurs.ua/ua/n146167-kyyiv-ta-budapesht-vidnovlyat-dialog-popry-ugorske-vtruchannya-u-vybory-na-zakarpatti.html

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Про перезавантаження відносин між Україною та Угорщиною, яка кілька років поспіль блокує роботу комісії Україна-НАТО, домовилося Міністерство закордонних справ.

Про це 6 листопада у Фейсбук написав очільник МЗС Дмитро Кулеба.

За його словами, зовнішньополітичному відомству вдалося домовитися з Будапештом «перегорнути сторінку» і відновити співпрацю. Кулеба також розповів про телефонні переговори з главою МЗС Угорщини Петером Сійярто.

Петер підтримав мою пропозицію перегорнути сторінку, на якій Україна та Угорщина нещодавно обмінялися болісними ударами, — написав Кулеба на своїй Фейсбук-сторінці.

За його словами, обоє міністрів погодилися, що «треба винести правильні висновки з того, що сталося два тижні тому (йдеться про угорське втручання у місцеві вибори на Закарпатті) і надалі вибудовувати конструктивний діалог.

Немає альтернативи добросусідству українського та угорського народів і нашому спільному європейському та євроатлантичному майбутньому, — резюмував міністр.

Нагадаємо, 26 жовтня Україна заборонила в’їзд двом високопоставленим особам з Угорщини через агітацію в Закарпатській області під час виборчого процесу на минулих в країні місцевих виборах. Сійярто назвав це рішення «жалюгідним і нісенітницею».