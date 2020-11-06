“План Кравчука” щодо Донбасу мають розглянути радники «нормандської четвірки» — Зеленський

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«План дій щодо Донбасу», ініційований очільником української делегації у ТКГ Леонідом Кравчуком, 13 листопада можуть розглянути радники «нормандської четвірки».

Представлено план дій. Ми його також передали ОБСЄ… Ми йдемо в рамках лише мінського формату, а повинен бути виписаний детальний план дій, — цитує Офіс президента заяву Володимира Зеленського 6 листопада під час робочої поїздки на Луганщину.

Глава держави виступає за те, щоб «план Кравчука» щодо Донбасу, над створенням якого працювала «велика група експертів», розглянули радники лідерів «нормандської четвірки» на зустрічі 13 листопада.

Цей план дій зрозумілий, детальний, з кроками, з датами, з відповідальністю. Він буде розглянутий на засіданні Тристоронньої контактної групи, але важливо, щоб також цей план дій розглядався 13 листопада радниками «нормандської четвірки», — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, місцеві вибори на тимчасово окупованих територіях Донбасу пропонує провести 31 березня 2021 року українська сторона у ТКГ. За словами очільника делегації у ТКГ Леоніда Кравчука, волевиявленню має передувати створення умов для його проведення: повне припинення війни, демілітаризація ОРДЛО на початку наступного року та повернення Україні контролю над кордоном з Росією. Кравчук додав, що важливим також є питання врегулювання відповідальності для пов’язаних з війною на Донбасі осіб. За його словами, це варто зробити шляхом ухвалення Верховною Радою відповідного законопроекту, текст якого ще хочуть обговорити в ТКГ.