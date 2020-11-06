“Слуга народу” про розпуск Ради — Питання відкрите

https://racurs.ua/ua/n146169-sluga-narodu-pro-rozpusk-rady-pytannya-vidkryte.html

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Можливий розпуск Верховної Ради Володимиром Зеленським прокоментували у «Слузі народу». За словами очільника президентської партії Олександра Корнієнка, нині парламент важливий для країни, однак питання розпуску Ради залишається відкритим.

Про це Корнієнко заявив 6 листопада в ефірі одного з українських телеканалів, пише УНН.

Ми зрозуміли меседж президента трішки ширше, що це просто таке занепокоєння… подіями, які відбуваються в суді, в країні й безпосередньо у фракції «Слуга народу» щодо підтримки або непідтримки певних законопроектів. Тому президент вжив таку форму, — зазначив Корнієнко.

На думку нардепа, роль парламенту важлива, оскільки наразі триває розгляд держбюджету на 2021 рік.

Щодо дискусії взагалі про розпуск… Зараз для країни парламент важливий в такий важкий момент, ми це вчора побачили, що бюджет голосується більшістю фракцій Ради, — додав «слуга».



Раніше очільник фракції «Слуга народу» у Раді Давид Арахамія заявив, що Зеленський має перезавантажити парламент у разі виникнення системних непорозумінь з фракцією.

Нагадаємо, Зеленський заявив про намір розпустити парламент у випадку, якщо не побачить підтримки від партії «Слуга народу», зокрема й у питанні розпуску КСУ.