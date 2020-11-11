Бритни Спирс. Фото: Сплетник

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Ракурс

Бритни Спирс, американская певица, до сих пор остается под жестким опекунством отца из-за якобы психических проблем в течение 12 лет.

Звезда не имеет права тратить собственные деньги, принимать посетителей и общаться с врачом без разрешения. Об этом сообщает BBC.

Американский суд отклонил попытку поп-звезды добиться отстранения ее отца от роли опекуна. Отметим, что Джейми Спирс был законным опекуном дочери в течение 12 лет из-за опасений относительно ее психического здоровья. В то же время адвокат певицы заявил, что Спирс его «боится», и что она не будет выступать до тех пор, пока не получит полную свободу.

Сторона отца утверждала, что он всегда действовал в интересах своей дочери. По результатам суда по просьбе Бритни Спирс финансовую компанию Bessemer Trust назначили соопекуном звезды.

Во время слушаний адвокат певицы Сэмюэл Ингэм заявил, что она и ее отец не имеют «рабочих отношений», и не разговаривали в течение длительного времени. В ответ адвокат Джейми Спирса сказала, что дочь и отец не общались из-за того, что в этом певицу убедил адвокат.

Отметим, что начиная с 2008 года Бритни Спирс не контролировала свои финансовые и некоторые личные дела. По условиям опекунства, она не может делать базовые процедуры, вроде посещения врача и бракосочетания. Обычно такие условия опекунства распостраняются на полностью или частично недееспособных людей — которые либо впали в кому, либо имеют серьезные психические расстройства.

За все 12 лет опекунства певица выпустила четыре альбома, в течение четырех лет выступала с концертами на постоянной основе в Лас-Вегасе, заработав на этом 140 млн долларов, запустила модный бренд и линейку ароматов под собственным именем, а также была судьей на телешоу по поиску талантов Х-Factor.

Из-за невероятно жестких условия опекунства над поп-звездой, поклонники певицы уверены, что ее держат в такой ситуации против ее воли, и даже основали кампанию #FreeBritney, чтобы ей помочь. Уже более 109 тыс. человек подписали петицию в Белый Дом с требованием отозвать опекунство над Бритни, и более 190 тыс. человек подписали петицию с требованием вернуть певице право назначать собственного адвоката.



Напомним, ранее мы сообщали, что компания Warner Bros уволила Джонни Деппа с роли в фильме «Фантастические звери» после проигрыша в суде об избиении бывшей жены Эмбер Херд. 57-летний актер пообещал доказать ложность обвинений против него.

По словам Деппа, он отказался от роли в киноленте по просьбе студии, но пообещал обжаловать решение суда о клевете в статье об избиении Эмбер Херд, которую обнародовала британская газета The Sun. Решение Высокого суда Лондона крайне негативно повлияло на репутацию голливудской звезды.