Разумков подцепил коронавирус вслед за президентом

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Разумков продолжит работать дистанционно. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
Разумков. Фото: Еспресо
Разумков подцепил коронавирус вслед за президентомhttps://racurs.ua/n146375-razumkov-podcepil-koronavirus-vsled-za-prezidentom.htmlРакурс
Коронавирус в Верховной Раде быстро распространился за последние несколько дней. Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заразился инфекцией сразу после того, как болезнь обнаружили у президента Владимира Зеленского и руководителя Офиса президента Андрея Ермака.
Разумков продолжит работать дистанционно. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
По его словам, самочувствие остается нормальным, несмотря на болезнь. Сейчас спикер ушел на самоизоляцию.
Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус обнаружили у президента Украины Владимира Зеленского. Глава государства заявил, что получил положительный тест на COVID-19. Он отметил, что чувствует себя хорошо, а температура тела составляет 37,5. Вслед за ним заболел глава Офиса президента Андрей Ермак.
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