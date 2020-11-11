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Ракурс
Разумков. Фото: Еспресо

Разумков подцепил коронавирус вслед за президентом

11 ноя 2020, 18:56
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Коронавирус в Верховной Раде быстро распространился за последние несколько дней. Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заразился инфекцией сразу после того, как болезнь обнаружили у президента Владимира Зеленского и руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Разумков продолжит работать дистанционно. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Пост Разумкова. Скриншот: Facebook


По его словам, самочувствие остается нормальным, несмотря на болезнь. Сейчас спикер ушел на самоизоляцию.

Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус обнаружили у президента Украины Владимира Зеленского. Глава государства заявил, что получил положительный тест на COVID-19. Он отметил, что чувствует себя хорошо, а температура тела составляет 37,5. Вслед за ним заболел глава Офиса президента Андрей Ермак.

Источник: Ракурс


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