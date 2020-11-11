Разумков подцепил коронавирус вслед за президентом

Разумков. Фото: Еспресо

https://racurs.ua/n146375-razumkov-podcepil-koronavirus-vsled-za-prezidentom.html

Ракурс

Коронавирус в Верховной Раде быстро распространился за последние несколько дней. Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заразился инфекцией сразу после того, как болезнь обнаружили у президента Владимира Зеленского и руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Разумков продолжит работать дистанционно. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.





По его словам, самочувствие остается нормальным, несмотря на болезнь. Сейчас спикер ушел на самоизоляцию.

Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус обнаружили у президента Украины Владимира Зеленского. Глава государства заявил, что получил положительный тест на COVID-19. Он отметил, что чувствует себя хорошо, а температура тела составляет 37,5. Вслед за ним заболел глава Офиса президента Андрей Ермак.