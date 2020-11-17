Первые заморозки пришли в Киев — безморозный период длился 215 дней

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Ракурс

Зима пришла в Киев 17 ноября. Сегодня впервые этой осенью температура воздуха снизилась до -3,4ºС.

Об этом свидетельствуют данные наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

17 ноября в Киеве температура воздуха снизилась до -3,4ºС, что говорит об окончании безморозного периода, который длился с 16 апреля — всего 215 дней, — отметили в обсерватории.

Там напомнили, что средняя многолетняя дата первого заморозка в воздухе — 18 октября, а продолжительность безморозного периода составляет 188 дней.

Как отмечают климатологи, самый краткий безморозный период в Киеве зафиксировали в 1902 и 1945 годах — лишь 144 дня, а самый продолжительный — 223 дня в 2008 и 2013 годах.

Официальное начало зимы наступит, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво перейдет через 0 °C в сторону понижения. Средняя дата такого перехода в Киеве приходится на 26 ноября.

Отметим, что вечером 17 ноября в Киеве ожидается мокрый снег, который продлится до утра 18 ноября. Снег будет идти при температуре от + 1 °C до -2°C. Коммунальные службы обрабатывают дороги и тротуары посыпочными материалами, чтобы не допустить гололеда.