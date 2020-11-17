Предприниматели ломали забор под Радой и обещали вернуться 4 декабря (ФОТО, ВИДЕО)

Предприниматели ломали забор под Радой и обещали вернуться 4 декабря

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Столкновения ФЛП и правоохранителей произошли в Киеве во время акции протеста предпринимателей 17 ноября возле Верховной Рады. Свою версию событий под стенами парламента рассказали в пресс-службе столичной Нацполиции.

Участники массовых мероприятий начали ломать забор, чтобы пройти на охраняемую территорию. Чтобы восстановить правопорядок правоохранители немедленно вмешались в ситуацию и оттеснили митингующих. В результате возникли кратковременные стычки. Сейчас задержанных нет. Информация о пострадавших уточняется, — говорится в сообщении Нацполиции в Фейсбук.

Также подопечные Арсена Авакова пообещали дать правовую оценку действиям каждого из участников, которые «прибегли к провокациям и совершению правонарушений».

Столкновения под Радой 17 ноября произошли после провала законопроекта об отсрочке введения кассовых аппаратов для предпринимателей до 1 января 2022 года.

Полицейские в пределах своих полномочий будут пресекать любые проявления нарушения требований действующего законодательства и привлекать виновных лиц к ответственности, — добавили в полиции.

В то же время ФЛП пообещали вернуться на Грушевского уже 4 декабря. Ориентировочно в этот день народные избранники планируют вернуться к рассмотрению вопроса об отсрочке введения кассовых аппаратов.