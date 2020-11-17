Окончательное решение по делу «Роттердам+» вынес суд

https://racurs.ua/n146626-okonchatelnoe-reshenie-po-delu-rotterdam-vynes-sud.html

Ракурс

Окончательное решение по делу «Роттердам+" вынесла Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда. Она признала законным и обоснованным закрытие скандального дела. Во вторник, 17 ноября, это решение вступило в силу и обжалованию уже не подлежит.

Решение сегодня объявил председательствующий судья Игорь Панаид, пишет «РБК-Украина».

Апелляционное производство на решение ВАКС от 24 сентября закрыть, — заявил судья.

Таким образом ВАКС признал законным и обоснованным постановление Специализированной антикоррупционной прокуратуры о закрытии дела «Роттердам+" из-за отсутствия состава преступления.

«Роттердам+" — методика определения стоимости угля в качестве топлива для тепловых электростанций, которая рассчитывалась с учетом цен в портах Западной Европы, одним из которых является Роттердам. Эта методика применялась в Украине с 1 мая 2016 года по 30 июня 2019 года.

Напомним, дело «Роттердам+" САП закрыла 28 августа из-за отсутствия состава преступления. Это решение вскоре подтвердил и Офис генпрокурора. В сентябре ВАКС признал закрытие дела «Роттердам+" полностью законным и обоснованным. Суд не увидел доказательств совершения преступления и причинения вреда от формулы «Роттердам+".

Однако 27 октября ВАКС пересмотрел свое решение по делу «Роттердам+" и отменил постановление САП о закрытии дела. Такое решение было принято по заявлению Никопольского завода ферросплавов Игоря Коломойского, который выступает потерпевшим по делу.