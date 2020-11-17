Роман Виктюк. Фото: РБК

https://racurs.ua/n146625-roman-viktuk-umer-ot-koronavirusa.html

Ракурс

Роман Виктюк, известный театральный режиссер, умер от коронавируса сегодня, 17 ноября. Ему было 85 лет. Легенда театра умер в больнице имени братьев Бахрушина от коронавируса.

До этого режиссер находился в реанимации. Об этом сообщает дирекция московского Театра Романа Виктюка.



Режиссера госпитализировали с коронавирусом 27 октября. Сначала его поместили в отделение терапии, однако уже потом состояние режиссера значительно ухудшилось.

Роман Виктюк — советский, украинский и российский театральный режиссер. Он родился в октябре 1936 года во Львове. За свою жизнь режиссер поставил более 250 спектаклей в театрах Украины, Литвы, Латвии, России, Италии, США, Финляндии и других стран.



В интервью заявлял, что никогда не ставил спектаклей, которые бы «обслуживали систему». Он также положительно оценил Оранжевую революцию, назвав её «духовной вспышкой» и отметил, что был поражён светом и аурой людей, вышедших на улицы.

Комментируя в 2014 году ситуацию на Донбассе, Виктюк призвал местных жителей выключить телевизоры, чтобы в тишине разобраться в происходящем, а также рекомендовал тем, кто не считает себя гражданином Украины, оставить страну в покое.

Виктюк имеет два отличия: народный артист Украины (2006), народный артист России (2009).

Напомним, ранее мы сообщали, что умер Армен Джигарханян. Известного актера кино и театр не стало в России. Ему было 84 года. Причины смерти не сообщаются, но известно, что прошлым летом он перенес инсульт.

Джигарханян — легендарный актер советского периода. Одна из его главных ролей — Горбатый из «Места встречи изменить нельзя». Также Джигарханян озвучил волка из культового мультфильма «Жил был пес».