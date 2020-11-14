Умер культовый актер Армен Джигарханян

https://racurs.ua/n146482-umer-kultovyy-akter-armen-djigarhanyan-foto-video.html

Ракурс

Умер Армен Джигарханян. Известного актера кино и театр не стало в России. Ему было 84 года.

Причины смерти не сообщаются, но известно, что прошлым летом он перенес инсульт.

Джигарханян — легендарный актер советского периода. Одна из его главных ролей — Горбатый из «Места встречи изменить нельзя». Также Джигарханян озвучил волка из культового мультфильма «Жил был пес».

«Ты давай, заходи, если что», «Есть у нас сомнение, что ты, дорогой человек, стукачок», «Лучше быть одноногим, чем быть одиноким», — вот неполный список крылатых фраз персонажей Джигарханяна.

Вдова актера рассказала, что последние три года у Джигарханяна была деменция и он почти все время находился в инвалидном кресле.

Армен Джигарханян внесен в Книгу рекордов Гинесса. Он сыграл 283 роли в кино. Яркая запоминающаяся внешность, голос и актерский талант привлекали режиссеров.

В 1968 году Армен снялся в «Новых приключениях неуловимых». В трилогии Джигарханян сыграл штабс-капитана Овечкина.

В комедии «Здравствуйте, я ваша тетя!» (1975) актер запомнился зрителям, как судья Кригс, опекун двух девушек — Бетти и Энни.

В музыкальной комеди «Собака на сене» (1977) актер сыграл Тристана — друга и слугу молодого дворянина Теодоро в исполнении Михаила Боярского.

Песня «Советы Тристана» о том, как правильно расставаться с женщинами, стала классикой.

Едва ли не самую громкую славу Джигарханяну принес сериал «Место встречи изменить нельзя» (1979). В этом фильме актер сыграл главаря банды «Черная кошка» Горбатого.

С этого фильма стали популярными крылатые выражения: «Есть у нас сомнение, что ты, дорогой человек, стукачок», «Дурилка картонная», «За твое здоровье пить глупо, есть мнение, что оно тебе больше не понадобится».

В «Тегеране — 43» (1980) Джигарханян воплотил образ наемного убийцы Макса Ришара, который написал мемуары.

В постсоветское время одной из самых ярких ролей актера стал образ криминального авторитета Гургена из сериала «Бандитский Петербург».

Джигарханян часто озвучивал мультфильмы. Некоторые с них связаны с Украиной.

Его голосом говорит Волк из «Жил-был пес» — мультика по мотивам украинских народных сказок.

Весьма характерный голос Джигарханян создал для пирата Джона Сильвера в «Острове сокровищ». Этот мультфильм сняли на Киевской киностудии.

Джигарханян был трижды женат, но своих детей у него не осталось. Первой его женой была заслуженная артистка Армянской ССР Анна Ванновская (брак официально не был зарегистрирован). Анна умерла в 46 лет в психиатрической больнице из-за сложного генетического заболевания. Из-за этой болезни оборвалась жизнь и единственной дочери актера Елены, которая родилась в этом браке.

Она заснула в гараже, в машине с работающим двигателем и отравилась угарным газом.

Со второй женой, актрисой Татьяной Власовой, Джигарханян прожил 48 лет и развелся в 2015 году. У Татьяны Власовой был сын Степан, которому Джигарханян дал свою фамилию, общих детей у них не было.

В 1998 году актер купил дом в Далласе и уговорил жену переехать и ухаживать за недвижимостью. С тех пор Джигарханян жил на две страны. Его вторая жена преподавала русский язык в университете Далласа.

Третья жена, пианистка Виталина Цымбалюк-Романюк, была на 43 года моложе. Вместе они были 16 лет. В 2015 году расстался с Власовой и оформил брак с Цымбалюк. Пара рассталась в ноябре 2017 года. После развода Цымбалюк закрутила роман с российским певцом Прохором Шаляпиным.

Джигарханян несколько раз высказывался по поводу отношений Украины и России.

Это страшно, если русские и украинцы станут врагами на уровне генетической памяти. Один дурак бросил камень в воду, 100 разумных вытянуть не могут, — говорил актер.



В 2012 году он был доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах, но в марте 2014 не стал подписывать коллективное обращение российских деятелей культуры, в котором они заявили о поддержке позиции Путина об оккупации Крыма.